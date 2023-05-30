بعد ٧ سنوات من التقاضي .. براءة محامي مصري شهير بالنمسا (خاص)

تناولت الصحافة والإعلام النمساوي خبر براءة محامي مصري شهير بالنمسا واستمرت سبع سنوات كان بطلها المحامي المصري الشهير المقيم بالنمسا الدكتور حسن موسى الذي اتهم بتبديد مليونين ونصف يورو من الأموال العامة التي كانت تدعم بها الدولة مشروعه التعليمي الضخم بالعاصمة النمساوية فيينا.

براءة محامي مصري شهير بالنمسا

جاء الحكم النهائي في هذه القضية الشهيرة ببراءة براءة محامي مصري شهير بالنمسا “الدكتور حسن موسى” ومتهمين آخرين وتم الإفراج عن حساباته البنكية التي كانت النيابة قد تحفظت عليها.

ونشرت الصحف النمساوية الكبرى حكم البراءة، وأشارت إلى ما في حكم المحكمة وأحقية الدكتور موسى في العودة إلى المطالبة بالتعويض على ما أصابه من ضرر اجتماعي حيث تم تشويه سمعته بالإضافة إلى الضرر الواقع على عدد ممن فقدوا وظائفهم نتيجة لهذه الاتهامات التي وجهت لصاحب المشروع التعليمي، وكذلك تعويض على عدم قدرته للوصول لأمواله الشخصية، بالإضافة لتعويض عن الحجز الذي خضع له لمدة عشرين شهر.

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المحامي المصري الشهير بفيينا للوفد: كنت واثق في البراءه

وفي تصريح خاص للوفد قال الدكتور حسن موسى أن حكم البراءة جاء لينصفنا، وأنه كان على ثقة تامة في أن الحكم النهائي في هذه القضية سيكون في صالحه، لمعرفته التامة في أن هذه التهم مهما طال الزمن لا يمكن أن تمشي على قدمين ولا يمكن أن تصمد أمام الحقائق إلى النهاية، وهو ما تحقق أخيرا، مبديا فخره في أن النيابة العامة هي التي طالبت بالبراءة، وأن ما ذكرته مذكرة النيابة العامة سيظل مصدر فخر على مر التاريخ ليس لي فحسب بل لكل ناشط مصري مخلص في أداء رسالته.

وأكد موسى أنه سيواصل دوره التعليمي والثقافي والذي يعد جسرا بين الثقافة الإسلامية العربية والمصرية والثقافة النمساوية والألمانية وأن المستقبل القريب سوف يشهد مشاريع ثقافية وتعليمية يفخر بها كل مصري بالنمسا وخارجها.

قصة القبض على المحامي المصري الشهير بالنمسا منذ عام 2016

يشار إلى أن براءة محامي مصري شهير بالنمسا نفسها كانت قد طالب بها المدعي العام، وأوضحت رئيسة النيابة العامة (ممثلة WKStA) بالتفصيل في مرافعتها البالغة 45 دقيقة، والمفصلة للغاية والواقعية في نهاية الإجراءات، لماذا كشفت الإجراءات عن أن الدكتور حسن موسى لم يرتكب الجرائم التي اتهم بارتكابها فحسب ، بل إنه وضع أيضًا مبالغ كبيرة من ماله الخاص في مشروع روضة الأطفال.

كما أوضح مكتب المدعي العام سبب عدم مصداقية الأقوال التي أدلى بها الأشخاص الذين أطلقوا الإجراءات في عام 2016 بالإبلاغ عنها من جميع النواحي، كما أشارت النيابة العامة إلى أن الدوافع السياسية وراء الإعلانات والتقارير الإعلامية كانت واضحة في الواقع ، كان لهذه التقارير المتحيزة في النهاية تأثير كبير على كيفية سير العملية والمشتبه به الرئيسي د. حسن موسى.

حتى قبل الحكم بالبراءة في 10 مايو 2023 ، أعلنت مدينة فيينا ، التي شاركت في الإجراءات كضحية وطرف خاص منذ بداية جلسة الاستماع الرئيسية ، أنه بعد فحص متجدد ومفصل للوثائق المتاحة ، أصبح الآن قادرًا على تحديد ذلك من خلال التعاون مع الجمعية ود. حسن موسى لم يصب بأذى لهذا السبب ، سحبت مدينة فيينا علاقتها الطرفية الخاصة بالإعلان المقابل في نهاية مارس 2023.

بدأت الإجراءات الجنائية في مايو 2016 وتم تصويرها في وسائل الإعلام على أنها فاضحة إساءة استخدام الدعم والاحتيال ضد مدينة فيينا. أنهت مدينة فيينا على الفور اتفاقية التمويل دون سابق إنذار ، مما أدى إلى الإفلاس الفوري للجمعية وإغلاق جميع مجموعات رياض الأطفال. كما تم إغلاق المدرسة الموجودة في نفس المبنى. اختفت المئات من دور الحضانة بين عشية وضحاها ، وفقد العشرات من العمال وظائفهم وتم القضاء على مشروع التعليم بأكمله. كانت آخر روضة الأطفال 18 مجموعة. تتكون المدرسة ، المجهزة بشكل دائم من الحقوق العامة ، من مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية جديدة ومدرسة ثانوية تضم ما مجموعه 12 فصلاً.

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المتهم الرئيسي الدكتور حسن موسى أمضى 20 شهرًا (!) في الحجز وصودرت أصوله طوال مدة الإجراءات التي استمرت أكثر من 7 سنوات ، بحيث لم يعد بإمكانه الوصول إليها واقتصرت على مستوى الكفاف، علاوة على ذلك ، ظلت أصول الشركة بأكملها مصادرة لأكثر من 7 سنوات ، مما تسبب أيضًا في أضرار جسيمة لهذه الشركة (غير المتورطة).

عانى المشتبه بهم الآخرون أيضًا من قيود كبيرة في حياتهم الخاصة والمهنية على مدار 7 سنوات طويلة.

يذكر أن حكم البراءة النهائي الذي صدر الآن يأتي في وقت متأخر ولكنه أكثر أهمية للعدالة لجميع المتهمين.