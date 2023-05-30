تحرير 4 أفدنه من أراضي أملاك الدولة بقوص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بقيادة فراج الوحش نائب رئيس المركز، وزين الأنصاري رئيس قروية حجازة، حملة مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في اطار اعمال المرحلة الثانية للموجه 21.

وأكد رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني، أن اعمال الحملة اسفرت عن تنفيذ ثمانية قرارات ازالة منها ستة قرارات تعدي بالبناء علي مساحة ٣٥٠٠ م تقريبا بناحية العليقات ، وقرران تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بناحية حجازة قبلي باجمالي مساحة اربعة افدنة تقريبا، مؤكدا ان القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة علي التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات وفقا للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك.

وشدد رئيس المركز على مسئولي الوحدة القروية بحجازة بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف ٍ من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد اي حالة تعدي لمنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.