رفع 60 متر ومخلفات صلبة بقروي جراجوس بقنا

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، ان الوحدة المحلية لمجلس قروي جراجوس، بقيادة خالد الشيخ رئيس القرية كثفت من نشاطها اليومي، في رفع تراكمات المخلفات الصلبة والقمامة المنزلية بعدد من الاماكن بدائرة الوحدة، نتج عنه رفع وازالة 60 م 3 من المخلفات تم نقلها الي المدفن الصحي المخصصة لها ،وذلك بهدف خلق بيئة نقية وصحية للمواطنين.

وشدد رئيس المركز على ضرورة متابعة المناطق التي طالتها اعمال الحملة، لعدم السماح بعودة التراكمات بها مرة اخري ، مع ضرورة المرور الدوري لعمال وسيارات المرفق علي عليها لرفع أي تجمعات بها اول بأول، وكذلك أمر بحصر النقاط الساخنة بالقرية لأدراجها ضمن خطط الوحدة المستقبلية ومن ثم تنفيذ حملات مكبرة لإزالتها.

وحث رئيس المجلس الدكتور قدري الشعيني المواطنين بضرورة التحلي بالإيجابية وممارسة السلوكيات الصحية في التعامل مع المخلفات من خلال وضعها في الاماكن الخاصة بها، حفاظا علي سلامة العامة، وارضاء للذوق العام فضلا عن التلوث و التشويش البصري التي قد تحدثه في البيئة المحيطة، كما ان النفايات بيئة خصبة لجذب كثير من الحشرات والقوارض التي تتغذي عليها.

وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافة بجميع شوارع وميادين المدينة والقري التابعة لها، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم وللوصول الي المستوى الجمالي اللائق.

مشددا على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يلقى بالمخلفات خارج نقاط التجميع المخصصة لها.