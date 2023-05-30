تامر هجرس ضد أجور الفنانين ويكشف علاقته بالفنانة يسرا

حل الفنان تامر هجرس ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة"، ليكشف عن رأيه في أجور الفنانين المبالغ فيها وعلاقته بالفنانة يسرا والذي شاركها في فيلم "ما تيجي نرقص" عام 2006.

الفنان تامر هجرس

رأي تامر هجرس في أجور الفنانين

أوضح تامر هجرس رأيه في أجور الفنانين قائلًا: "مش بس أجور الفنانين اللي أوفر.. في كمان لاعيبة كورة.. ومينفعش مع اللي احنا بنمر به اقتصاديًا بني آدم واحد ياخد المبالغ دي كلها، ولازم يكون في سقف معين منتخطاش السقف ده".

ورد تامر هجرس على إذا كان يكسب ماديًا من أدوار الشرف أم لا، موضحًا: "دور ضيف الشرف مش مرتبط بالفلوس، لأني ممكن أكون ضيف شرف واخد ملايين.. وفيه أدوار ضيف شرف قدمتها حققت نجاحًا كبيرًا أكثر من العمل نفسه، ومهم جدًا بالنسبة لي إنه يكون دور مؤثر في الفيلم أو المسلسل".

وأعرب "هجرس" عن رأيه في مهنة التمثيل والربح منها قائلًا: "شايف إن أي وظيفة ممكن تأكل عيش مش الفن بس، ولكن على حسب أنتِ عايزة عيش قد إيه.. وأنا كـ فنان عندي أقساط عادي".

يسرا وتامر هجرس في "ما تيجي نرقص"

تامر هجرس يكشف علاقته بـ يسرا

وكشف الفنان تامر هجرس علاقته بالفنانة يسرا: "من أعز أصدقائي وبيني وبينها كيميا خاصة جدًا وبالأخص ظهرت في مسلسل خاص جدًا".

تامر هجرس: كنا شحوطة وبناكل الكمية دي في "التجربة الدنماركية"

وعن نجاح أعماله مع النجم عادل إمام قائلًا: "الفنان عادل إمام نجم كبير وحلم لأي فنان أن يكون معه في عمل فني درامي أو سينما، وفيلم "التجربة الدنماركية" نجح بشدة والناس فى الشارع كانت تسألنى عنه وتقولي انتوا فعلًا كنتوا بتاكلوا الأكل ده كله.. أقولهم آه كنا شحوطه ".

وأضاف: "الأستاذ عادل أمام أخدنى معاه فى مسلسل "مأمون وشركاه"، وأنا بحبه جدًا وكان بيقعد يدردش معايا فى الكواليس، وأنا على طول بسأل رامى ابنه عليه وربنا يحفظه لينا".

تامر هجرس

آخر أعمال تامر هجرس

يعد فيلم شوجر دادي، آخر أعمال تامر هجرسن والذي يعرض حاليًا في السينمات، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، الراقصة الاستعراضية جوهرة، مي الغيطي، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر يدعى شوقي ويلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.