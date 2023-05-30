تامر هجرس: دخلت في حالة شلل ومكنتش مقتنع بـ"الديزل" وعملته جدعنة

كشف الفنان تامر هجرس خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة" عن علاقته بالنجم عادل إمام، وتفاصيل مرضه وإجرائه عملية جراحية دقيقة وخطيرة.

تامر هجرس

تامر هجرس تعرض لوعكة صحية ومكث 10 ساعات في العمليات

أوضح تامر هجرس تفاصيل مرضه بعد إصابته خلال مشاركته بأحد الأنشطة الترفيهية قائلًا: "أيام الشقاوة كنت بتسلق جبل ووقعت على صخرة وأنا بنزل، والحبل حرق إيديا وبقت على العضم، وحصلي شرخ في العضمة اللي بتمسك الفقرات".

وأضاف تامر هجرس: " بعد مرور 10 سنوات على هذه الإصابة، اكتشفت وجود شرخ وكسر بالعظمة وسقطت أجزاء منها على العصب الموجود في العمود الفقري وكاد أن يدخلني في حالة شلل بالقدم".

وتابع: "لما بدأ يحصل شلل في رجليا الدكتور نصحني بضرورة إجراء عملية جراحية في العمود الفقري وقعدت 10 ساعات في العملية بألمانيا"، نظرًا لتعرضه إلى نزيف شديد خلال العملية، وكان من المفترض أن تستغرق 3 ساعات، مؤكدًا أن تجربة المرض غيرت تفكيره ونظرته للحياة وإعادة تقييمه وتقديره لكل الأشياء الموجودة في حياته.

الفنان تامر هجرس

وأكد على ضرورة العناية بالصحة قائلًا: "الصحة مُهمة جدًا للإنسان، ونعمة من الله يجب الحفاظ عليها "، مُشددًا على أنه حريص على ممارسة الجري والذهاب إلى الجيم بشكل منتظم للحفاظ على جسمه وصحته.

تامر هجرس: عادل إمام حلم لأي فنان و"التجربة الدنماركية" نجح بشدة

وعن نجاح أعماله مع النجم عادل إمام قائلًا: "الفنان عادل إمام نجم كبير وحلم لأي فنان أن يكون معه في عمل فني درامي أو سينما، وفيلم "التجربة الدنماركية" نجح بشدة والناس فى الشارع كانت تسألنى عنه وتقولي انتوا فعلًا كنتوا بتاكلوا الأكل ده كله.. أقولهم آه كنا شحوطه".

وأضاف: "الأستاذ عادل أمام أخدنى معاه فى مسلسل "مأمون وشركاه"، وأنا بحبه جدًا وكان بيقعد يدردش معايا فى الكواليس، وأنا على طول بسأل رامى ابنه عليه وربنا يحفظه لينا".

تامر هجرس

تامر هجرس: شاركت في "الديزل" جدعنة

وكشف تامر هجرس عن حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان، بفيلم الديزل، مؤكدًا أنه لم يكن مقتنعًا بالفيلم، لكنه وافق على المشاركة به من أجل محمد رمضان، وكريم السبكي، وأحمد السبكي، قائلًا: "أنا معنديش خلاف مع محمد رمضان بالعكس أنا بحبه جدًا، هو طلب مني أعمل فيلم الديزل، وعملت الدور جدعنة ليه ولكريم السبكي، وأحمد السبكي، ومكنتش مقتنع بالفيلم ككل".