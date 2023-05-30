برنامج سعودي لإعادة إعمار اليمن| فيديو

تشق السلطات السعودية الجبال في طريق عُرف بطريق "الموت" أو كما هو معروف لأهل اليمن بطريق هيجة العبد، لتذليل واتساع المنعطفات الخطرة لتبدو آمنة أمام المركبات.

وتشرع الآلات السعودية، التي تسابق الزمن في العمل على تعديل وتوسيع طريق هيجة العبد بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

برنامج سعودي لإعمار اليمن يعمل على صيانة طريق هيجة العبد

وتصل تكلفة تأهيل ورصف طريق هيجة العبد، إلى 20 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إعمال شق وتوسعة المجاري المائية وإزالة الصخور المتساقطة وتوسعة الرؤية للسائقين في بعض المنعطفات، للحد من حوادث الطرق.

السعودية تصدر بيانًا عاجلًا عن الحرب في اليمن

كشف محمد آل الجابر، سفير السعودية لدى اليمن، كواليس زيارته إلى العاصمة اليمنية صنعاء؛ لبحث تثبيت هدنة إطلاق النار بين الحكومة ومليشيات الحوثي، وسبل الحوار بين اليمنيين للوصول إلى حل سياسي.

كتب الجابر تغريدة عبر تويتر قال فيها: "استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سُبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

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تابع: "وقفت المملكة حكومة وشعبًا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق".

سيسهم الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، في إنهاء حالة الحرب المستمرة منذ ثماني

سنوات.

لم يتم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت العام الماضي، الذي جرى التوصل إليه سابقًا، ورغم انتهاء مدة سريانه، لم يشهد الصراع تصعيدًا كبيرًا، وسط اتخاذ تدابير عدة لبناء الثقة.

زار وفد سعودي صنعاء، الأحد، للاجتماع مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لدى جماعة الحوثيين.

نقلت الوكالة عن مصدر في المجلس الرئاسي الحوثي قوله: "إن الوفدين سيتناولان مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط "رفع الحصار بكل تداعياته" وإنهاء العدوان واستعادة حقوق الشعب اليمني، بما في ذلك دفع رواتب جميع موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز".

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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