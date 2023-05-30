ميزة جديدة في "واتساب" لإخفاء رقم الهاتف

كشف موقع "WABetaInfo"، أن تطبيق "واتساب" يعمل على إضافة ميزة جديدة تستطيع من خلالها إخفاء رقم هاتفك تماماً في المحادثات سواء الفردية أو الجماعية، ما يمنح المزيد من الخصوصية للمستخدمين.

يأتي ذلك، بعدما ظهرت إضافة جديدة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب تسمح بإنشاء اسم مستخدم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة في تحديث مستقبلي لتطبيق المراسلة.

في الوقت الحالي، يُسمح واتساب للمستخدمين البحث عن أشخاص آخرين عن أرقام هواتفهم على تطبيق المراسلة، ولكن مستقبلاً سيعتمد التطبيق في عمليات البحث عن المستخدمين على "اسم المستخدم" الخاص بهم بدلاً من رقم هاتفهم.

وأظهرت النسخة التجريبية الجديدة من واتساب أن الميزة ستكون متاحة من خلال الانتقال إلى صفحة الملف الشخصي في قائمة الإعدادات، ثم الدخول إلى الملف الشخصي للتطبيق والذي سيوفر خيار إعداد اسم مستخدم.

ومن المهم ملاحظة أن واتساب لم يؤكد بعد أنه سيضيف أسماء مستخدمين. وإذا قدمت هذه الميزة، فمن غير المؤكد ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من إخفاء أرقام هواتفهم وعرض أسماء المستخدمين الخاصة بهم فقط بدلاً من ذلك.

وكشف WABetaInfo،، منذ أيام أن واتساب WhatsApp يطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مكالمة فيديو. الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android وتأتي مع WhatsApp beta لإصدار Android رقم 2.23.11.19.

أوضح WABetaInfo أيضًا كيفية عمل ميزة مشاركة الشاشة على واتساب WhatsApp. وفقًا لـ WABetaInfo، سيرى المستخدمون رمزًا جديدًا موجودًا في عرض التحكم بالمكالمات حيث سيُطلب منهم مشاركة الشاشة الخاصة بهم. عندما يقرر المستخدمون مشاركة شاشتهم، فسيتم تسجيلها على الشاشة ومشاركتها مع المستلم.

يضيف التقرير أيضًا أن المستخدمين سيكون لديهم سيطرة كاملة على هذه الميزة. على الرغم من النقل المستمر لمحتوى الشاشة الخاصة بهم أثناء مكالمة الفيديو، يمكنهم إيقاف العملية في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تمكين هذه الميزة إلا إذا أعطيت موافقتك على مشاركة محتوى شاشتك.

بعد تثبيت تحديث WhatsApp beta 2.23.11.19 لنظام Android، قد يلاحظ بعض المستخدمين تعديلات طفيفة في تخطيط شريط التنقل السفلي.

جدير بالذكر أنه تم إعادة ترتيب علامات التبويب الموجودة في شريط التنقل السفلي. على وجه التحديد، قد يجد بعض المستخدمين الآن علامات التبويب مرتبة على النحو التالي: الدردشات والمكالمات والمجتمعات والحالة.