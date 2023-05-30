محمد سامي يكشف أسرارا جديدة عن حياته الزوجية مع مي عمر (فيديو)

قال المخرج محمد سامي، إن مسلسل علاقة مشروعة الذي أدت خلال دور البطولة زوجته مي عمر، من النوعية الناعمة التي لا يفضل العمل بها.

وأضاف محمد سامي، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين، مسلسل علاقة مشروعة جيد ودور زوجته النجمة مي عمر كان أكتر من رائع .

سر التاتو المرسوم على ذراع محمد سامي

وكشف المخرج محمد سامي، تفاصيل التاتو المرسوم على ذراعه، مشيرا إلى أن التاتو الذي يظهر على ذراعه يحمل ثلاث أسماء لأشخاص قريبة من قلبه هم بناته الاثنتين، وزوجته مي عمر.

مي عمر ست بيت شاطرة

وروى المخرج محمد سامي، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، وخاصة علاقته الزوجية مع الفنانة مي عمر، مشيرا إلى أن زوجته مي عمر ست بيت شاطرة، معقبا: "بتطبخ بطريقة غريبة جدا، ومس بتدخل المطبخ تقريبا من ساعة ماتجوزنا، والطباخين هم من يعد الطعام".

وتابع: "السعادة قرار، وأنا ومي أخدنا قرار نكون عائلة سعيدة، قررنا أن نحترم بعض ونساعد بعض وعندما نتشاجر يكون باحترام، والميزة التي نتميز بها أننا أصدقاء قبل الزواج بكثير.

فسخت خطوبتي من مي عمر وعدنا بعد 5 سنوات

وأضاف:" والدها بعد خطوبتنا رآني في موقف وأنا متعصب جدا فقرر فسخ الخطوبة، وظللنا خمس سنوات كذلك ولكني لم أيأس، وجعت دماغه طول الخمس سنين إلى أن وافق على الزواج، ومن ثلاث سنوات في عيد زواجنا أرسل لي رسالة يشهد لي أنه كان مخطئا وسعيد لأنني أصون ابنته"

مي عمر تتحدث عن أطفالها وزوجها محمد سامي

ومن جانبها، كشفت الفنانة مي عمر، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن لديها طفلتين، طبع كل طفله منهما مختلف عن الأخر.

محمد سامي في المطبخ

وأضافت: ابنتي الأصغر هادئة جدا والأكبر شقية بشدة مثل والدها المخرج محمد سامي، متابعة: “ محمد سامي بيدخل المطبخ، و بيعمل استيك كويس وبيطبخ بعض الحاجات، و في مرة دخل المطبخ يعمل ملوخية ، عمل شوربة ملوخية وحاجة بعيدة عن الملوخية".

ورد المخرج محمد سامي، ضاحكا: "طب تساعديني مش تسيحيلي كده، وبشكل عام مش انتي اللي بطبخي، وأغلب الأكل مش بتعمله".

.ويعد آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

بينما كان آخر أعمال مي عمر مسلسل علاقة مشروعة مع الفنان ياسر رجال والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

