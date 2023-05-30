زيلينسكي: قواتنا ستتحرك والقرار بشأن المواعيد قد اتخذ

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الموافقة على القرارات بشأن مواعيد تحرك القوات الأوكرانية، وذلك وسط التوقعات بشأن الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية، تم نشرها يوم الاثنين، إنه عقد اجتماعا مع قيادات القوات المسلحة، واستمع إلى تقارير القائد العام وقادة المحاور الرئيسية.

وأشار إلى أن الحديث "لم يدر عن التزود بالذخيرة وإعداد الألوية الجديدة وتكتيكنا فحسب، بل وعن المواعيد، وهذا أمر بالغ الأهمية، المواعيد الخاصة بتحركنا. ونحن سنتحرك. وقد تمت الموافقة على القرارات".

وبحث زيلينسكي مع القيادات العسكرية كذلك توريدات الأنظمة الجديدة للدفاع الجوي والصواريخ لها وفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد صرحوا في الفترة الأخيرة بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ "في أي لحظة"، وقد يكون خلال الأيام القريبة القادمة.

وأكد اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس، أن رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شن هجوم مضاد بدلا من تعزيز الدفاعات، ستؤدي إلى خسائر إقليمية جديدة لسلطات كييف.

وأوضح اللواء الأوكراني، أن القوات الروسية تتقدم بشكل متزايد على الأرجح، مشيرا إلى أنه قريبا يمكن أن تخضع مدن مثل سلافيانسك وكراماتورسك لسيطرة روسيا.

وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية: "نتحدث باستمرار عن هجوم قواتنا ونتوقعه، لكن في نفس الوقت يجب أن نفهم أنه من المهم الاستعداد للهجوم القادم (من جانب موسكو)."

ووفقا اللواء، تمتلك روسيا الموارد والذخيرة اللازمة لمواصلة التقدم وراء خط أرتيوموفسك (باخموت)، وخلص إلى أنه في هذا الوقت، واجهت القوات الأوكرانية موقفا صعبا إلى حد ما بسبب نقص ذخيرة المدفعية الأمر الذي أعاق قدراتها.