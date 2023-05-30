تونس مستعدة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن مفاوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار، لم تنقطع، لكنه أكد على عدم تخطي ما أسماها بالخطوط الحمراء في تلك المفاوضات.

وأشار الوزير إلى أن تلك الخطوط الحمراء تحدث عنها الرئيس قيس سعيد سابقا، وتشمل استقرار البلاد وعدم إلغاء الدعم دفاعا عن الطبقات الهشة التي تضررت خلال العشرية الماضية.

وكان الرئيس التونسي قد رفض ما أسماه بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي طلب من تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، تشمل رفع الدعم عن عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وأوضح سعيد أن الإملاءات التي تأتي من الخارج على حساب المواطنين مرفوضة.

وأعلن وزير الخارجية التونسي مواصلة التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي مشيرا إلى وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وفق تعبيره.. يأتي ذلك بينما عبرت الأوساط التونسية وعلى رأسها اتحاد الشغل عن ارتياحها بشأن موقف الحكومة، حيث يرفض الاتحاد الشروط التي وضعها الصندوق أمام الحكومة للحصول على قرض بقيمة ما يقارب ملياري دولار.

وبحسب مختصين فإن السلطة التونسية أمام خيارات صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تشهدها البلاد ما يستوجب حلا وسطا بين الجانبين للوصول لاتفاق .

وتتفاوض الحكومة منذ أشهر مع صندوق النقد ولم يتم تحقيق تقدم يذكر في المفاوضات بين الجانبين على وقع أزمة مالية خانقة تمر بها خزينة الدولة وتراجع لقيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي وارتفاع نسبة التضخم.