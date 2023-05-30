سهير جودة عن زفاف نجل الكدواني: فرحة كريم عبدالعزيز وصلت لكل الناس

أبدت الإعلامية سهير جودة، عن سعادتها بتصرف النجم كريم عبدالعزيز في حفل زفاف نجل صديقه الفنان ماجد الكدواني.

حيث أكدت سهير جودة قائلة: "كان بيرقص ويغني، وكل شويه يحضن صديق عمره الفنان ماجد الكدواني، وفرحته وصلت للناس، والجمهور سعيد بالصور التي انتشرت على السوشيال ميديا".

وأضافت سهير جودة في برنامجها الذي يحمل اسم "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "الجمهور لم يتعود على مشاهدة علاقة الفنانين مع بعضهم، حتى لو كانوا اصدقاء، لكن لسة الدنيا حلوة ولسة في ناس حلوة، وكريم عبدالعزيز نموذج، هو ذهب للفرح كصاحب وليس كفنان، وتصرف بشكل طبيعي دون التفكير في النجومية وشروطها ومظهرها، كان فرحان زي ماجد وأكثر".

وتابعت سهير جودة: "فرحة كريم عبدالعزيز وصلت لكل الناس دون تعمد، ولحظة زواج الأبناء يكون فيها سعادة وتوتر في نفس الوقت، بها مشاعر محتلطة في وقت واحد، وكريم لأنه الصديق المقرب من ماجد كان حاسس بممشاعره اللي فيها قلق وسعادة، وعارف انه مش هيقدر يعبر عن مشاعره فبدأ يشجعه ويبسطه من قلبه، وصداقة كريم وماجد بينتبه لها الجميع دائما".

وكان حصد فيلم "كيرة والجن" بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد عز، 10 جوائز دفعة واحدة من مهرجان جمعية الفيلم السنوي فى دورته الـ 49.

حيث ذهبت جائزة الامتياز فى التمثيل للفنان "كريم عبد العزيز بالإجماع من لجنة التحكيم، بينما حصلت الفنانة "رزان جمال" على جائزة أحسن ممثلة دور ثانى.

كريم عبد العزيز

كما فاز المخرج مروان حامد جائزة أحسن مخرج، وأحسن مؤثرات بصرية للمخرج تامر مرتضي، ومصممة الملابس ناهد نصرالله على جائزة أحسن ملابس، ومهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور، بينما حصل "هشام نزيه" على جائزة أحسن موسيقى تصويرية، أما جائزة أحسن تصوير فحصل عليها مدير التصوير"أحمد المرسى"، بينما حصل المهندس "أحمد أبو السعد" على جائزة أحسن مكساج صوت، وحصل أيضا علي جائزة أحسن فيلم عن عام 2022.

يأتى ذلك بعدما حقق فيلم "كيرة والجن" نجاحاً كبيراً فى دور العرض المصرية، وحقق إيرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

رزان جمال

قصة الفيلم

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

أبطال الفيلم

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

مروان حامد

وكان غاب صناع الفيلم للمرة الأولى، وذلك في ندوته التي كان مقررًا إقامتها بعد عرض الفيلم مباشرة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية.

ورغم ذلك الغياب أقام محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان، مع الناقد رامي المتولي، جلسة حوارية مع الحضور لتبادل الآراء والنقاشات حول الفيلم.

أحداث فيلم كيرة والجن وثورة 1919

تعود أحداث الفيلم منذ ما يقرب من 100 عام، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته، إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل، مثل: سيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

تامر مرتضى

افتتاح مهرجان جميعة الفيلم للسينما المصرية 49

كان استقبل مركز الإبداع الفني فعاليات مراسم افتتاح مهرجان جمعية الفيلم الدورة ٤٩ من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بحضور عدد كبير من صُناع السينما، وعدد من رجال الصحافة والإعلام والنقاد، وبدأت المراسم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض صور من أبرز أعمال ضيف شرف المهرجان السينمائية الفنان حسين فهمي، منها: نار الشوق، حافية على جسر الذهب، العار، وصورة من كواليس فيلم بريق عينيك، جمعته بالفنان نور الشريف والمخرج محمد عبدالعزيز.

أحمد المرسي

وشارك الفنان حسين فهمي، ضيف شرف مهرجان جمعية الفيلم، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، في توزيع شهادات الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين، مع مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان، بحضور صُناع الأفلام، ومنهم المنتج محمد حفظي، والمخرج هشام فتحي، وتسلما شهادة فيلم "حامل اللقب" والمنتج هشام جمال، والمخرج خالد الحلفاوي، وتسلما شهادة فيلم "تسليم أهالي"، وتسلم المنتج هشام عبدالخالق شهادة فيلم "الجريمة".

ناهد نصر الله

وتسلمت رشا جودت Line Producer فيلم "كيرة والجن" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم مروان حامد، ومنتجه تامر مرسي، لتواجدهما خارج البلاد، كما تسلم محمد أشرف مسئول الإنتاج لفيلم "من أجل زيكو"، شهادة المنتج والمخرج بيتر ميمي، كما تسلم حامد صبحي المشرف على الإنتاج لفيلم "ليلة قمر 14" شهادة الفيلم نيابة عن المنتج أحمد السبكي، والمخرج هادي الباجوري، كما تسلم محمد راضي، مدير إدارة الإنتاج لفيلم "فضل ونعمة" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم رامي إمام، ومنتجه أحمد الجنايني، بسبب ارتباطهما بتصوير خارج مصر، بينما تغيب صُناع فيلم "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال والمنتج وليد صبري عن الحضور