سعد الدين الهلالي يوضح حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج (فيديو)

ردّ الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الجدل المثار بشأن جواز الحصول على قرض من البنك لتأدية فريضة الحج.

وقال «الهلالي»، خلال برنامج «الحكاية»، عبر قناة «MBC مصر»، مساء الإثنين، إن الحل يكون في الرشد الديني، داعيا إلى عدم استغلال العاطفة الدينية لإرهاق الإنسان المتدين.

فرض الحج لا يكون إلا عند الاستطاعة

وأوضح: «فرض الحج لا يكون إلا عند الاستطاعة، ولكن ما حكم غير المستطيع؟ هل يُمنع ويحرم عليه أن يحج أم يجوز له أن يحج بطريقة أو بأخرى مثل الاقتراض؟»

وأجاب بأن القرض في ذاته مشروع، موضحًا أن الحلال ليس معناه أن يؤتى به، ولكن معناه أن الله يفوضه لصاحب الشأن.

وبيّن «الهلالي» أن من اقترض من أجل الحج، فإن حجه سليم من ناحية المناسك، ولكنه ورّط نفسه في قرض، واختم مستائلا: «هيحط نفسه في دين ليه؟!».



حقيقة إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، مُشددةً على أنه لا يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية.

الحصول على تأشيرة حج فرادى

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة "حج فرادى" وهو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم بمصر على تأشيرة مباشرة للحج خارج الحصة المقررة للدولة، وذلك من قبل شركات السياحة المرخصة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم "حج الفرادى"، وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم رحلات الحج، مُشيرةً إلى أنه سيتم إدراج كل أسماء السادة المواطنين المُصرح لهم بحج الفُرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على البوابة المصرية الموحدة للحج.