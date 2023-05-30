منذر رياحنة يكشف عن أصعب مشاهده في مسلسل جعفر العمدة (فيديو)

كشف الفنان منذر رياحنة، عن أصعب مشهد أداه في مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وقال منذر رياحنة خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية "dmc" مساء الإثنين أن شخصية شوقي فتح الله اتظلمت في مسلسل جعفر العمدة، مضيفا أن مشهده في السجن من أصعب المشاهد اللي في مسلسل جعفر العمدة.

بحمد ربنا على رد فعل الجمهور في مسلسل جعفر العمدة

وأضاف منذر رياحنة: "بحمد ربنا على رد فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة، وهذا العمل الفني توقعت له النجاح الباهر قبل عرضه في شهر رمضان الماضي، وهذا الأمر تحدثت عنه قبل عرض مسلسل جعفر العمدة".

منذر رياحنة يكشف تفاصيل علاقته مع الفنان أحمد عز

وكشف الفنان منذر رياحنة، تفاصيل علاقته مع الفنان أحمد عز، قائلا :" أحمد عز ده صديقي الصدوق وربنا يحميه".

وتابع منذر رياحنة،:"شاركت مع احمد عز في مسلسل الاختيار ، وهذا العمل الفني من أهم الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، وهذا العمل يكشف تفاصيل أبطال مصريين".

ويستعد النجم منذر رياحنة، لاستئناف تصوير أحداث مسلسله الجديد «أرواح خفية» أمام النجمة سمية الخشاب، عقب عودته من السفر، هو والفنان فراس سعيد، خلال يونيو المقبل، وذلك بقيادة المخرج إبرام نشأت، الذى انتهى من تصوير المشاهد الخارجية الأولى من العمل قبل شهر رمضان الماضي في مدينة العين السخنة.

من جانبه اتفق المنتج محروس المصري، مع المخرج إبرام نشأت، على عودة التصوير مرة أخرى خلال أيام، وتحديدا فى شهر يونيو المقبل لتصوير المشاهد الداخلية بالقاهرة، وقام بالفعل «إبرام» بعمل معاينات لأكثر من لوكيشن ووقع الاختيار على احد الأستوديوهات، وجار بناء الديكورات اللازمة لتصوير باقي أحداث المسلسل.

وفي إطار متصل ينتظر فريق عمل مسلسل «أرواح خفية» عودة كلا من: الفنان منذر رياحنة من دولة الأردن، بعد قضاء اجازته عقب نجاحه في مسلسل «جعفر العمدة»، الذى شارك فى بطولته أمام النجم محمد رمضان، الذى لاقى نجاحا كبيرا فى السباق الدرامي الرمضانى المنقضى، وكذلك ينتظرون رجوع الفنان فراس سعيد من دولة الأرجنتين بعد قضاء إجازته عقب انتهائه من تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم «ساعة إجابة».

أحداث وتفاصيل مسلسل أرواح خفية

وتدور أحداث مسلسل أرواح خفية حول المدرسة "لارا" التي تجسدها الفنانة سمية الخشاب التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت أن هناك سرًا متعلقًا بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل

صناع وأبطال مسلسل «أرواح خفية»

مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، عبير منير، محمد عبد الجواد، ايمن عزب، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج إبرام نشأت.