بعد شكوي سيدة دمياط..ضبط 11 تاجر مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من كشف ملابسات تضرر سيدة من قيام بعض الأشخاص بالإتجار في المخدرات أسفل منزلها بدمياط.

وتبين أن حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدة أشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة أسفل محل سكنها فى دمياط.



وبالفحص أمكن تحديد الشاكية إحدى السيدات، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بالإتجار بالمواد المخدرة بجوار محل سكنها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين.



