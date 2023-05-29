رياضة النواب توصي بسرعة الانتهاء من أعمال الصالة المغطاة بأسوان

وتقنين أوضاع العاملين بالبحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الاحاطة بشأن المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب بمحافظة قنا.

رياضة النواب تناقش طلبات الإحاطة:

استهلت اللجنة اجتماعات بمناقشة طلب النائبة ريهام عبدالنبي السيد، بشأن توقف الأعمال في الصالة المغطاة بأسوان من أكثر من 8 سنوات، إذْ أوضحت بأنه قد توقفت الأعمال في الصالة المغطاة بأسوان منذ أكثر من 8 سنوات، إذْ تم وضع خطة لتطوير الصالة لإنشاء مبني إداري لمديرية الشباب والرياضة بتكلفة 34 مليون جنيه منذ عام 2015م وحتى الآن لم تنتهي الأعمال بها.

ردًّا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية بأنه جارٍ حاليًّا عمل تخارج بين الطرفين، إذْ تم عمل المستخلصات النهائية وأرسلت إلي المهندس الاستشاري بجامعة القاهرة وسيتم إرسال الارتباط المالي لإعداد عقد الصالة المغطاة من خلال وزارة الشباب والرياضة وعقد المديرية من خلال المحافظة.

أشار إلي أنه جارٍ تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة للرفع المساحي للأرض المقامة عليها الصالة المغطاة تمهيدًا لتخصصها لوزارة الشباب والرياضة بعد موافقة السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة و اللواء المحافظ.

فيما يخص مبني المديرية فقد تم موافاة وزارة الشباب والرياضة بمقايسة تقديرية لاستكماله بمبلغ 23 مليون جنيه من مديرية الإسكان لمحافظة أسوان.

أوصت اللجنة بإعداد خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة موجهًا إلى النائبة مقدمة طلب الإحاطة لإفادتها بأي مستجدات بشأن تطوير الصالة المغطاة والمبني الإداري.

ثم ناقشت اللجنة طلب النائب/ سناء أنور برغش، تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية بمحافظة البحيرة، وأوضحت النائبة بأن عدم تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك تطبيق العلاوات الدورية السنوية، وفق أحكام القانون وتوفير سبل الرعاية الأخرى الخاصة بهم.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني أفادت الجهة الإدارية بأنه قد تم التعاقد مع هذه العاملة عن طريق مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية وعلى ميزانيتهما وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة، ولا على ميزانيتها، علمًا بأنه لا يوجد تعاقدات بأجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض، وأن مديريات الشباب والرياضة تخضع للقانون رقم (43) لسنة 1979 م الصادر بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أوصت اللجنة بإعداد وزارة الشباب والرياضة دراسة لتقنين أوضاع العاملين واحتياجات كل المراكز على مستوي المحافظة.