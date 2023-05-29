لقاء الخميسي تثير الجدل بهوت شورت بعد أزمة التاتو (شاهد)

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جريئة من أحدث ظهور لها وهى تستمتع بالأجواء الصيفية، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة مثيرة وجذابة، إذ ارتدت توب قصير باللون الأحمر مكشوف البطن والأكمام، فيما نسقت عليه هوت شورت جينز ممزق باللون الأزرق الداكن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

لقاء الخميسي

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعت خصلاته للأعلى كعكة مميزة، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الأيلاينر اللامع وأحمر الشفاه باللون الأحمر، مما عكس جمال ملامحها.

لقاء الخميسي تثير الجدل بتجولها ورقصها في الشارع بملابس جريئة

وكانت لقاء الخميسي أثارت ضجة واسعة الأيام الماضية بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص أثناء تجولها في الشارع بسيارتها بإطلالة جريئة، على أنغام الهضبة عمرو دياب، حيث كانت ترتدي هوت شورت وتوب مثير كشف عن تاتو الأسد الموجود أعلى ظهرها، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي للجمهور: ياريت نبطل نهين بعض الرحمة حلوة

على صعيد آخر، وجهت لقاء الخميسي رسالة خاصة إلى جمهورها طالبتهم فيها باحترام آرائها، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو شاركته من خلال خاصية القصص القصيرة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقالت لقاء: "رسالة للصحفيين اللي بيحبوا يكتبوا الأخبار عشان التريند وناس تدخل يا تكتب الخبر كامل وصح كما قيل يا متكتبوش وتحترم نفسك .. رقم 2 رجاء من كل الناس اللي بتتابع السوشيال ميديا اللي بيحب حد يدخل عنده ويقول كلمتين حلوين أو ليصمت".

لقاء الخميسي

وأضافت: "ممكن نختلف في الآراء لكن نتعلم إزاي نحترم الاختلاف نبطل نهين بعض ونبطل نرفض أفكار بعض كل واحد زي ما إتربى واتثقف كل واحد ليه تفاصيله ومعتقداته ممكن اختلف باحترام، ولا يصح أن أهاجم حضرتك حاجة بقت تزهق بصراحة".

واختتمت لقاء الخميسي رسالتها للجمهور قائلة: "يا جماعة الممثل بني آدم عنده نفس التفاصيل اللي بتمر بيها وعنده مشاكل، إحنا بنظهر بس الجانب المشرق إحنا موجودين عشان نفرحكم ونقدملكم حاجة تغير مودكم إحنا بنيجي على نفسنا عشان نبسطكم حبونا شوية وشوفونا بني آدمين عندنا مشاكل مفيش حد في العالم معندوش مشاكل .. الرحمة حلوة".