"الموكب الأحمر".. 20 سيارة "لاند روفر" في حفل زفاف ولي عهد الأردن

تستعد الأردن لإقامة مراسم زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن، لم يتبق على موعد حفل الزفاف المعلن من الديوان الملكي إلا 3 أيام، ويتم عقد القران على خطيبته رجوة آل سيف بقصر زهران وسط العاصمة عمان يوم 1 من يونيو 2023، ويكون "الموكب الأحمر" هو أحد أهم ما يتضمنه البرتوكول الملكي الأردني الخاص بحفلات الزفاف.

"الموكب الأحمر" علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية:

عقب عقد القران يتحرك بعدها إلى قصر الحسينية وإقامة مأدبة ملكية والاحتفال بالعروسين، بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة والأمراء والملوك وزعماء بعض الدول.

يكون "الموكب الأحمر" حاضرًا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف يوم الخميس، ويتضمن البرتوكول الخاص بحفل زفاف ولي العهد الأردني وأنه سيجوب مجموعة من شوارع العاصمة الأردنية عمان من خلال "الموكب الأحمر"، إذ إنه يبدأ انطلاقًا من قصر زهران إلى قصر الحسينية، إذْ سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

تاريخ استخدام "الموكب الأحمر" في حفلات الزفاف بالأردن

بدأت المملكة الأردنية الهاشمية، الاعتماد على "الموكب الأحمر" واستخدمه للتنقل بين الشوارع بالحفلات، وذلك منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

الموكب الأحمر

"الموكب الأحمر"، واحد من البروتوكولات التي وضعتها الأردن في حفلات الزفاف، كما أنه أصبح من علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

مما يتكون "الموكب الأحمر" في حفلات الزفاف في الأردن.

يتكون "الموكب الأحمر" في حفلات الزفاف بالأردن من 20 سيارة نوع "لاند روفر".

ــ 14 سيارة منها تشارك في الموكب.

ــ 6 سيارات احتياط، وترافقها 10 دراجات نارية.

"الموكب الأحمر" في حفل زفاف ولي عهد الأردن.

سيستقل ولي عهد الأردن "الموكب الأحمر" في حفل زفافه، وسيتكون الموكب من 71 فردًا من الحرس الملكي يرتدون جميعًا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة.

يتم تجهيز الموكب الأحمر، وفقًا لبروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتسير السيارات في هذا الموكب وفق تشكيلات محددة، يتم الاتفاق عليها، وكان يتم الاعتماد على الخيول في هذا الموكب، لكنه تم استبداله بدرجات نارية مؤخرًا.