شرطة الموضة تسخر من إطلالة يسرا وميرهان حسين توافقها الرأي

ظهرت الفنانة يسرا في حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 76، وتداولت صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ ليرى البعض أن اختيار إطلالتها غير موفق وأبرزهم الفنانة ميرهان حسين.

يسرا

وبدت يسرا بإطلالة مميزة مرتدية بنطال ستان، ونسقت عليه توب أبيض وفوقه معطف طويل وفضفاض مليء بالتطريزات، مما أضافت لمسه راقيه للوك.

وحملت حقيبة صغيرة الحجم متعددة الألوان، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات المميزة، فضمت عقد كبير الحجم متعدد الأطوال بشكل حبات اللؤلؤ الضخمة وآخرى باللون الذهبي وسلسلة آخرى رقيقة، كما اختارت مجوهرات مستوحاه من الحضارة الفرعونية، مرتدية أقراط طويلة شكل مفتاح الحياة، وأساور عريضة باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تصفيفة شعر مختلفة، فقامت برفع خصلاتها شكل ذيل حصان أعلى الرأس باللون الأشقر، وتركت قصتها تتدلى على الجانبين بصيحة الويفي الناعمة.

يسرا

ووضعت يسرا مكياجًا يتناغم مع استايلها، فإختارت رسمة الآيلاينر المستوحاة من إطلالات الفراعنة، بالإضافة لظلال العين بدرجات الشيمر، وحددت وجهها بالبلاشر المات، واختارت أحمر شفاه باللون النبيتي الفاتح.

يسرا

وعلقت شرطة الموضة على إطلالة الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: " يسرا مقتنعة انه هيدي الاطلالة مناسبة تحضر فيها مهرجان بضخامة وفخامة #مهرجان_كان_السينمائي ؟؟؟؟؟.. المعطف يلي مقاسه XXXL ؟ او ال ٢٦٦٢٥٣٥٢ عقد يلي لابستهم؟ ".

وأضافت شرطة الموضة: " الإطلالة إجتهاد شخصي منها أو شغل شي ستايلست؟.. الستايلست لو كانت عدوته ما بيختارلها هيك شي ".

يسرا

وانقسمت التعليقات لمهاجمين ومؤيدين اختيارها للإطلالة، فكتبت متابعة: " يعني هي لازم تلبس على. ذوقك مثلا؟ وبعدين مرأة بعمرها شتلبس قابل "، و: "مااعرف شو حبيتها وحسيتها راقيه جدا يمكن القطعه التحت مطيتها حجم اكير واللون الابيض بالعاده يعطي ضخامة وزياده بالوزن"، وعلقت متابعه آخرى: " الشعر والميك اب حلوين وفكرة البالطو مش بطالة، بس لو خففت اكسسوار واكتفت بحلق ولبست قماشة تحت البالطو مناسبة للبالطو كانت وصلت الفكرة احسن ".

واللافت للنظر أن الفنانة ميرهان حسين أعجبت بمنشور شرطة الموضة، إذ تؤيدها في الرأي وترى أن إطلالة الفنانة يسرا غير متناسبة معها.