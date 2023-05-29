محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية بالديوان العام اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

في بداية الاجتماع رحب المحافظ بجميع الحضور مقدما لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك موجهاً بزيادة عدد الخدمات بالكمائن وتشديد نقاط التفتيش لمواجهة التدفقات خاصة في فصل الصيف نظراً لأن المحافظة مقصد سياحي للزيارة من جميع المحافظات وزيادة الخدمات المرورية علي الطرق الداخلية والسريعة والتواجد الأمني بالمواقف العامة والشواطئ مع التنبيه على إدارة الشواطئ بزيادة أعداد المنقذين المتواجدين بها .

وفي ذات السياق أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء للمدن بالاهتمام بلقاء المواطنين وحل مشاكلهم وعرض الموضوعات التي يتم حلها، مشدداً علي الاهتمام بالنظافة العامة والغاء التعاقد مع شركات النظافة غير الملتزمة

وفي سياق متصل أكد المحافظ علي المرور المستمر علي الأسواق مع التأكيد علي كتابة الاسعار علي السلع بمكان واضح، بالإضافة إلي فتح منافذ تنافسية بمختلف المدن وخاصة في المناطق الأكثر كثافة للقضاء علي جشع التجار مع مراعاة الشكل الجمالي للأسواق الموازية.

مشدداً علي تفعيل منظومة الأكياس البلاستيكية في الأسواق، مؤكداً علي مديرية التموين والغرفة التجارية بمراقبة الاسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية استعداداً لعيد الاضحى المبارك .

وفي ذات السياق أكد المحافظ علي تغطية كابلات وغرف الكهرباء بمختلف مدن المحافظة حفاظاً علي أرواح المواطنين، مشيراً إلي ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية تماشياً مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخري أصدر المحافظ تعليماته بالاهتمام بمبادرة تطوير الشوارع والميادين و الاهتمام بأعمال رش وتطهير المدن وتحليل عينات المياه نظراً لوجود العديد من الشكاوي الخاصة بجودة المياه بمختلف مدن المحافظة

بالإضافة إلي اعداد تقرير مفصل عن الأمطار التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية .

كما أكد المحافظ علي رؤساء المدن بحصر الأراضي الفضاء وعرض موقف تسليم العشوائيات بكل مدينة ومراجعة تحصيل الإيرادات .

ومن ناحية أخري قام اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة بعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 وموقف تقنين وضع اليد والتصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019م، بالإضافة إلي موقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من 1 / 7 / 2023 حتي 30 / 4 / 2023 .