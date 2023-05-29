الرعاية الصحية: أكثر من نصف مليون مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس

كشفت هيئة الرعاية الصحية عن المنشآت التي يجري اتخاذ الإجراءات المؤسسية لنقل تبعيتها بمحافظة السويس، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم "4236" لسنة 2022، والتي تأتي ضمن خطوات استكمال تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 تؤول لهيئة الرعاية الصحية تبعية المنشآت الطبية، وذلك من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل الهيئة محل تلك الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، حيث بلغ إجمالي المنشآت التي يجري نقل تبعيتها بمحافظة السويس، 26 منشآة صحية، منهم 5 مراكز لطب الأسرة، إضافة إلى 21 وحدة طب أسرة بمحافظة السويس.

وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022، تكتمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهم «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتشمل التغطية الصحية الشاملة كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.