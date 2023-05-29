800 متحدث ناقشوا 14 قضية.. إحصائيات أول 24 جلسة في الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطني إحصائيات الجلسات النقاشية الماضية، والتي بدأت في 14 مايو الجاري، بهدف تنفيذ دعوة الرئيس للحوار الوطني خلال حقل إفطار الأسرة المصرية.

أهم الإحصائيات والأرقام الخاصة بأول أسبوعين للجلسات النقاشية للحوار الوطني:

حضر الجلسات التي بلغت نحو 24 جلسة ما يقرب من 2060 فردا، ناقشوا 14 قضية في محاور مختلفة ما بين سياسية واقتصادية ومجتمعية.

تحدث خلال الجلسات 800 متحدثا في مختلف القضايا بحضور 200 من ممثلي الصحافة والإعلام للتغطية الإعلامية و8 سفراء وممثلي السفارات والقنصليات المختلفة في مصر.

جلسة خاصة تناقش مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر في اجتماعه السبت، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تُعقد الجلسة يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتجري إدارة الحوار الوطني اجتماعات خاصة لصياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية.

جدول أعمال الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث

تستأنف اللجان جلساتها النقاشية يوم الأحد الموافق 4 يونيو، بعد أن انتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وفي الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي

وفى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل و النظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداء من الساعة 12 ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.