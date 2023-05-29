بخطوات سريعة حضري وصفة الدجاج بالزعتر

يحتل الدجاج مكانة مهمة وسط المكونات الأساسية لطبخ الكثير من الأصناف المفيدة لصحة الكبار والصغار، لمذاقها الطيب والشهي وسهولة تحضيرها.

وتفضل الأمهات تحضير الدجاج بطرق مختلفة لتدفع الملل والرتابة عن أفراد أسرتها.

وتحتوى الدجاج على فوائد كثيرة أبرزها:-

- تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الجسم

تُعد صدور الدجاج من الأطعمة منخفضة الكولسترول، وبالتالي تناولها يضمن الحصول على البروتين والقيم الغذائية المختلفة بدون رفع مستويات الكوليسترول في الجسم، ولهذا السبب توصي جمعية القلب الأمريكية بالتركيز على تناول الدجاج والأسماك بدلًا عن اللحوم الحمراء.

- تساعد على بناء عضلات الجسم

يساعد تناول صدور الدجاج في بناء كتلة عضلات الجسم؛ وذلك لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين، بذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع تناول صدور الدجاج سيكون له أثر إيجابي على صحة عضلات الجسم.

- تسهم في فقدان الوزن

وُجد أن تناول صدور الدجاج يقي من زيادة الوزن ذلك بسبب غناها بالبروتين، وهذا ما يجعله يندرج دائمًا ضمن الحميات الغذائية التي تهدف إلى خفض الوزن.

يُعزى السبب وراء قدرة صدور الدجاج في الوقاية من السمنة إلى أنها تساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي ذلك إلى التقليل من كمية الكربوهيدرات المتناولة في الوجبة اللاحقة.

يجدر الذكر إلى أن طريقة طهي صدور الدجاج تلعب دورًا كبيرًا في هذه المسألة، لذا في حال الرغبة في فقدان الوزن فيجب تناول صدور الدجاج المشوية أو المسلوقة والابتعاد عن تلك المقلية.

- تعمل على تقوية عظام الجسم

من فوائد صدور الدجاج أنها قد تساهم في تقوية عظام الجسم، حيث إن البروتين الموجود فيها ينعكس بشكلٍ إيجابي على تقوية عظام الجسم، وبالتالي خفض خطر إصابتها بالكسور.

- تسهم في تقوية جسم الرياضيين

صدور الدجاج غنية بالبروتين، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على صحة الرياضيين بشكلٍ خاص، إذ إن أجسامهم تحتاج إلى مستويات جيدة منه للقيام بالوظائف المختلفة، ولزيادة الكتلة العضلية لديهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يوصى بتناول غرام واحد من البروتين مقابل كل كيلوغرام من وزن الجسم، في حين على الرياضيين تناول 0.6 غرام من البروتين مقابل كل 0.9 غرام من وزنهم.

طريقة تحضير الدجاج بالزعتر بخطوات سهلة

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير دجاج بالزعتر بخطوات سهلة في السطور التالية.

المقادير

- الدجاج: دجاجة (مقطعة إلى 4 قطع)

- زعتر مجفف: كوب

- عصير الليمون: كوب

- ملح: ملعقة صغيرة

- الثوم: 8 فصوص (مفروم)

طريقة التحضير

تبلي قطع الدجاج بالثوم، والملح، وعصير الليمون.

حضري صينية فرن غير لاصقة ووزعي بها قطع الدجاج المتبّلة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، وانثري الزعتر فوق الدجاج، ثم أعيدي الصينية إلى الفرن حتى تمام النضج، وقدمي الدجاج بالزعتر ساخنًا.