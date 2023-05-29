عرض فيلم ساعة إجابة في الأوبرا المصرية

يعرض فيلم “ساعة إجابة” في الأوبرا المصرية، فى أمسية من إعداد نورا غنيم تحت اشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 31 مايو على المسرح الصغير بالأوبرا.

قصة فيلم ساعة إجابة

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

فيلم ساعة اجابة

أبطال فيلم ساعة إجابة وقصته

الفيلم بطولة الطفل سليم مصطفى مع عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

ساعة إجابة من إنتاج شركتي لاجوني Lagoonie Film Production و Rise Studios وإخراج مصطفى أبو سيف وفكرة أحمد شيكو، تأليف ورشة (ورق عنب) ، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو.

يذكر أن شهد فيلم ساعة إجابة عرضه العالمي الأول في ختام الدورة الثانية من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن برنامج الأفلام الروائية Narrative Feature Film Program، وذلك بحضور حشد من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي، من بينهم النجمة ليلى علوي، ظافر العابدين، فرح بسيسو، المخرج الكبير خيري بشارة، المخرج محمد دياب، الناقد السينمائي أندرو محسن، والممثل والكاتب إياد يونس.