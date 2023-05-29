وزير الخارجية الروسي يكشف موقف موسكو من اتفاقية الحبوب

لوح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي، وهذا نقلا عن وكالة "تاس" الروسية من كينيا

وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية من كينيا، حديث سيرجي لافروف، أن شحنة 30 ألف طن من الأسمدة الروسية المجانية ستصل خلال أيام إلى ميناء مومباسا الكيني.

وأضاف لافروف: أن الشحنة المقررة ستصل إلى كينيا خلال أيام والتي تقدر بـ30 ألف طن من الأسمدة إلى ميناء مومباسا، والتي ستكون بعد المعالجة المناسبة، ذات أهمية كبيرة للأغراض الزراعية في هذا البلد الإفريقي".