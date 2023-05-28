دعاء سقوط المطر.. ربّ أعني ولا تعن عليّ

دعاء سقوط المطر يبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم الأدعية المستحبة والمستجابة عند سقوط المطر كالأتي:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”دعاء المطر اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته مُطرنا بفضل الله ورحمته.. اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين، اللهم آمين، اللهم في وقت نزول المطر استودعتك كل دعاء فاضَ به قلبي وكل امنيه تمنيتها وجعلتها في ودائعك وكل ما انت به عليم.

اللهُم بهذا المطر لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء و ادفع عنا كُل هم و بلاء و اجعله صيباً نافعاً يا رب، اللهم نسألك خبر يشبه المطر، وفرحة تمحي كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء إنك على كل شيء قدير

اللهم افتح لي أبواب فضلك، وأنزِلْ عليَّ بركاتك، ووفِّقني لموجبات مرضاتك، وأسكنِّي بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم غَشِّني بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهِّر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيمًا بعباده المؤمنين.

ربّ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر الهدى اليّ، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكرًا، ولك ذكارًا، ولك رهابًا، ولك مطواعًا، ولك مخبتًا، أوّاهًا، منيبًا، ربّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حُجتي، واهدِ قلبي، وسدد لساني.

سقوط الأمطار في السعودية

فيما حذر المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس اليوم في السعودية، ومن المتوقع هطول الأمطار الغزيرة والسيول، على عدة مناطق في السعودية، يصاحبها نشاط في الرياح، وذلك عبر الصفحة الرسمية عبر «تويتر».

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد من سوء طقس السعودية مجددًا خلال الأيام المقبلة، بعد الارتفاع التدريجي الذي شهده طقس السعودية في درجات الحرارة، ووفقًا لما صدر عن البيان الرسمي لحالة الطقس في السعودية.