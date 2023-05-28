الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" بـ 3 محافظات

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) أولي فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب مدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب قرية ٦ أكتوبر بالبحيرة، ومركز شباب كفر الحصر بالشرقية.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن التدريبات كالتالي:
• القاهرة:
- يوم 30 / 5: مركز شباب السيدة زينب
- يوم 31 / 5: مركز شباب حلمية الزيتون

• الدقهلية:
- يوم 29 / 5: التنمية الشبابية بإستاد المنصورة
- يوم 30 / 5: نادي الحوار الرياضي

• الفيوم:
- يوم 31 / 5: قاعة مديرية الشباب والرياضة

• السويس:
- يوم 1 / 6: مركز شباب فيصل

التسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات علما بأن التدريب مجاناً.

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