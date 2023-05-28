"مغامرات كوكو" يحقق إيرادات 5,883 جنيها أمس فى السينمات

استطاع فيلم مغامرات كوكو أن يحقق إيرادات ضعيفة منذ عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك بجميع دور العرض السينمائية، وجمع العمل مساء أمس 5,883 جنيها.

فيلم "مغامرات كوكو" من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.

فيلم "مغامرات كوكو" كوميدي تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر، لكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، ويجسد بيومي فؤاد خلال أحداث العمل شخصية كامل، وهو دكتور بيطري شاطر محب للحيوانات.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبوليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف.

مغامرات كوكو

يذكر ان آخر اعمال الفنان خالد الصاوي، مسلسل “مذكرات زوج”، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وشاركه بطولته مجموعة من النجوم، وهم: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، سما إبراهيم.

مسلسل "مذكرات زوج"

يشار إلى أن العمل مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت.

العمل بطولة كلا من : "طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي.

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

ويجسد "لطفي"، خلال الأحداث دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.

كشفت الفنانة شيرين رضا الإعلان التشويقي لفيلمها الجديد "مغامرات كوكو"، والذي مقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة بجميع دور العرض السينمائية.

ونشرت شيرين رضا الإعلان التشويقي للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة:" مغامرات كوكو غير أي مغامرات .. فيلم مغامرات كوكو قريبًا في دور العرض .. استنونا ".

شيرين رضا

ويتناول فيلم "مغامرات كوكو" قضية الرفق بالحيوان، حيث يجسد خالد الصاوي شخصية طبيب يمتلك مشفى بيطرية، يدخل في عداء مع كوكو الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، بينما تظهر الفنانة شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية.

مغامرات كوكو

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، عمرو عبد العزيز، ومنة فضالي، وغيرهم ومن إخراج الأستاذ إسماعيل فاروق.