راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة فولهام في ختام البريميرليج

أعلن الهولندي اريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل الفريق لمباراة فولهام في المباة المرتقبة على ستاد أولد ترافورد في الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة فولهام

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، سانشو، برونو فرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.

دكة بدلاء مانشستريونايتد لمباراة فولهام

وجه إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، انتقادًا لاذعًا للاعبيه بعد الفوز على بورنموث بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشن تين هاج هجومًا قويًا على لاعبي مانشستر يونايتد بسبب عدم تسجيل أهداف اَخري خلال مواجهة بورنموث اليوم، بعدما كان الأخير يُشكطل خطرًا على مرمى دي خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر خلال المواجهة التي لُعبت اليوم.



تصريحات تين هاج

تحدث تين هاج عقب نهاية المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "انتقادي الوحيدللاعبي مانشستر هو عدم قتل المباراة وتسجيل أهداف أخري، فكان يجب أن نُحرز أهدافًا أكثر، لكن ذلك لم يكن بالأمر السهل".

وتابع تين هاج: "كاسيميرو نجح في تسجيل هدف رائع خلال مواجهة اليوم وهو هدف الفوز، كما ثبتنا الخصم في المناطق الدفاعية، ولم نسمح لهم بالخروج بالكرة في أول 25 دقيقة من اللقاء".

وأضاف مدرب اليونايتد تصريحاته:" دي خيا اخطأ في مباراة منذ أسابيع، لكن ذلك واردًا، فنحن ندافع بالفريق ككل، لذلك هذا هو السبب في خروجنا بدون استقبال أهداف في عدة مباريات ماضية، كما أن ديفيد قام ببعض التصديات الرائعة ".

بينما تحدث عن المنافسة مع ليفربول على اللعب في دوري أبطال أوروبا: "لم أعد أهتم بمثل هذه الأمور، وما سيحدث مع الريدز ليفربول، فالأمر يتعلق بنا، لذا علينا فعلها بأنفسنا".

وكان ليفربول قد تعادل أمام أستون فيلا بهدف لكل فريق، في المواجهة التي شهدها ملعب "أنفيلد"، ليفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يتحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لشراء ماوسن ماونت نجم فريق تشيلسى الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.