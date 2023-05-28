أردوغان من رئيسًا لبلدية إسطنبول إلى حكم تركيا للمرة الثالثة

رجب طيب أردوغان، بدأ مشواره السياسي رئيسًا لبلدية اسطنبول في تركيا، وتدرج في العمل السياسي واتقنه حتى وصل إلى رئاسة الوزراء واستمر للعمل به لـ11 عام حتى وصل لرئاسة الجمهورية التركية في 2014، وفاز بالانتخابات 3 مرات متتالية.

أردوغان والبداية الحقيقية في المشهد السياسي التركي

ورجب أردوغان، كان هو أول رئيس تركي ينتخبه الشعب بالاقتراع المباشر، وبدأ حبه وتعلقه بالعمل السياسي في مدرسة الثانوية، والتي شكل فيه عاملًا مهما وداعمًا لمسلجه السياسي، وفي هذا التوقيت وخلال دراسة أردوغان في المدرسة الثانوية برز أسلوبه الخطابي والطريقة التي يستخدمها في جذب المستمعين بكلماته المؤثرة، وفهم في هذا التوقيت طبيعة البيئة التركية وخضائصها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كانت البداية الحقيقية لأردوغان في العمل السياسي التركي، من خلال توليه دور مهم في الاتحاد الوطني للطلبة الأتراك والمنظمات الشبابية، والتي مكنته من تفهم العمل الشبابي، ليبدأ عقبها في التوجه للعمل الحزبي من خلال مشاركته في حزب "السلامة الوطنية"، ومن ثم أصبح عضوا في حزب "الرفاه" لتتوالى فترة توهجه في العمل الحزبي.

وأصبح أردوغان رئيسا للمنظمة الشبابية لحزب "السلامة الوطني" في عام 1976، في منطقة باي أوغلو التابعة لمدينة إسطنبول، ومن ثم تولى أردوغان رئاسة جناح الشباب عن محافظة إسطنبول كاملة، ليكون في أزهي عصوره في العمل السياسي.

وتراجع أردوغان عن العمل السياسي والحزبي لعدد من السنوات، ليعود إلى الحياة السياسية مرة أخرى بشكل قوّي عام 1983مع تأسيس "حزب الرفاه"، وأصبح رئيس الحزب في فرع "باي أوغلو" في إسطنبول عام 1984.

انتخابات تركيا

ومن ثم أصبح أردوغان رئيسا للحزب في مدينة إسطنبول، وعضوا في اللجنة الإدارية للقرارات المركزية لحزب الرفاه عام 1985.

وفي عمر الـ30 عامًا تولى أردوغان منصب رئيس حزب "الرفاه" في إسطنبول .

في 14 أغسطس من عام 2001، قرّر أردوغان مع أصدقائه تأسيس حزب العدالة والتنمية، واختير رئيسًا للحزب من اللجنة التأسيسية، ومن السنة الأولى نال الحزب تأييدًا شعبيًّا واسعًا، وتمكن الحزب من الفوز في الانتخابات التشريعية عام 2002، وفي أول انتخابات له نال على ثلثي مقاعد البرلمان، وهذا جعله مؤهلًا لتشكيل الحكومة بمفرده.

واستطاع أردوغان الترشح في 9 مارس 2003، وحصل على 85% من مجموع أصوات هذه المدينة، وأصبح عضوًا بالبرلمان التركي، وتولى في 15 مارس 2003 أردوغان منصب رئاسة الوزراء.

وتولى أردوغان رئاسة الوزراء لمدة 11 سنة، وبعدها فاز في انتخابات الرئاسة أغسطس 2014 ليكون أول رئيس تركي منتخب بالاقتراع.