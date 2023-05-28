رسميًا.. هالاند يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي

تمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وظهور محمد صلاح في مركز بعيد بعدما كان الهداف في أخر المواسم.

يعتلي هالاند صدارة ترتيب هدافي البريميرليج بفارق كبير عن أقرب منافسيه هاري كين صاحب المركز الثاني، والمنافس الوحيد لنجم مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يأتي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 36 هدف، ويأتي خلفه اللاعب هاري كين نجم توتنهام هوتسبير برصيد 30 هدف.

محمد صلاح رابع هدافي الدوري الإنجليزي

يحتل اللاعب إيفان توني نجم فريق برينتفورد المركز الثالث برصيد 20 هدف، ثم يأتي اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الرابع برصيد 19، وخلفه كل من كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد بـ 18، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 17 هدف.

استقر اللاعب ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فولهام في المركزالتاسع بعدما كان منافسًا بقوة مع بداية الموسم الحالي، لكنه توقف عن التسجيل بغزاره لينهي الموسم بـ 14 هدف، وسجل سون هيونج مين لاعب توتنهام 10 أهداف، وروبيرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول 10 أهداف.

جدير بالذكر أن هالاند يلعب موسمه الأول في الدوري الإنجليزي ويقدم مستوى جيد للغاية احت به صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، كما قاد السيتيزنس لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي أمام انتر ميلان.