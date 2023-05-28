طلاق بشرى وسالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

قالت الفنانة بشرى:"إنها انفصلت عن زوجها سالم هيكل، مشيرة إلى أن الانفصال تم في جو من الود والاحترام وأنهما لا يزالا أصدقاء ويتواصلان ويسألان على بعضهما البعض".

وطالبت بشري فى تصريحات صحفية بعدم التدخل في الأمر من قريب أو بعيد واحترام خصوصية الأمر خاصة أنهما كانا ولا يزالا أصدقاء.

أنا مشكلة

وطرحت مؤخرًا الفنانة بشرى أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

بشري وسالم هيكل

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشري وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

وكان أسدل الستار على الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وقدمت الفنانة أميرة فتحي خلال الحفل أغنية "أنا مبتعوضش" وهى من إخراج الفنانة بشرى

وصورت الأغنية بأحد المراكب النيلية وبمشاركة عدد من أهالي أسوان.

بشري وسالم هيكل

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانة مادلين طبر، والمخرج محمد حمدي، مخرج فيلم "الورشة" الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان أسوان، والكاتب الصحفي ومدير المهرجان حسن أبو العلا.

وهنأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كل امرأة مصرية وعربية، ونساء العالم.. تتحملن كل الجهد وتقمن بأعظم الأدوار في خدمة مجتمعاتكم.

ولم يكتف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة منذ انطلق في دورته الأولى ٢٠١٧ بتقديم وعرض الأفلام التي تمثل إبداع المرأة من أنحاء العالم، بل تبني العمل على تأطير كل ما يتعلق بالمرأة من قضايا واحتياجات ومواقف وجعل من منتدى نوت لقضايا المرأة وهو فاعلية رئيسية ضمن مكونات المهرجان - منصة لهذا الغرض.. تجسر ما بين إبداعها واحتياجاتها وقضاياها.. واعتبر هذا الأمر بمثابة منهج عمل للمهرجان.

بشري وسالم هيكل

واليوم بهذه المناسبة المهمة يرسل المهرجان رسالته إلى كل النساء اللواتي يدافعن عن الحرية ويطالبن بالعدالة والإنسانية، إلى كل النساء صانعات الحياة كل عام وأنتن طيبات.

وتعقد الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ مايو المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان والاتحاد الأوروبي ومؤسسة درسوس ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل.

كما بدأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل اانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت إدارة المهرجان عن أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد الإعلان عن نتيجة استفتاء ينظمه المهرجان لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة، وهى الأفلام التي تناقش قضية تخص قضايا المرأة أو التي أبدعتها المخرجة كمخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الطويل، الذي يمتد لأكثر من 100 عام.