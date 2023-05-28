إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الخامسة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 متر وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .



وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .