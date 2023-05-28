الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

نقل النواب توافق على موازنه ديوان عام وزارة النقل للعام المالي 2023/2024

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما موازنه ديوان عام وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض اللواء محمد السيسي رئيس ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، الخطوط العريضة لموازنة ديوان عام وزارة النقل، والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان 23/24: وصلت إلى 673 مليون و655 ألف جنيه  بزيادة عن العام الحالي 22/23: قدرها 629 مليون و509 آلاف جنيه، بنسبة: 1426%

أشار اللواء محمد السيسي إلى أن المستهدف أن يقوم ديوان عام وزارة النقل بتنفيذ عدد (4) مشروعات رئيسية بيانها كالآتي: -

1-مركز إدارة الأزمات احتياجات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

2-وحدة سلامة النقل بالسكة الحديدة المنشأة حديثًا.

3-بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات والمرحلة الثانية من المنظومة الجغرافية.

4-تطوير محطات السكك الحديدة “المرحلة الأولى" مبادرة حياه كريمة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، موازنة 

ديوان عام وزارة النقل للعام المالي الجديد 2023- 2024 .

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