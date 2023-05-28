سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة رسمية بدعوة من رئيسي

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأنّ سلطان عمان بدأ اليوم زيارة إلى إيران تلبية لدعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي.

وسيستقبل رئيسي سلطان عمان رسمياً مساء اليوم في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي، ثم يبدأ رئيسي وبن طارق مباحثاتهما الثنائية، وبعد ذلك سيجري وفدا البلدين رفيعي المستوى مباحثات ثنائية.

ويرافق عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العمانيين سلطان عمان في هذه الزيارة التي تستغرق يومين.

وحول زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى طهران اليوم، قال سفير إيران في عمان علي نجفي لوكالة "تسنيم" إنّ هذه الزيارة ثنائية رداً على الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني العام الماضي إلى مسقط.

وبشأن تفاصيل جدول أعمال زيارة سلطان عمان في طهران، أوضح نجفي أنه إلى جانب العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان، سيتم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة.

ورداً على سؤال يتم طرحه، هل يحمل سلطان عمان رسالة من أميركا إلى إيران خلال هذه الزيارة"، أكد نجفي أنّ "عمان لطالما لعبت دوراً مؤثراً وإيجابياً في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، ولطالما قدرنا الإجراءات الخيرة والإيجابية لسلطنة عمان.

ومطلع الشهر الحالي، التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، سلطان عُمان، وعقد معه جولة من المباحثات.

يذكر أنّ طهران ومسقط تربطهما علاقات وثيقة، وقد وقّعتا على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون، في مايو الماضي، وذلك خلال زيارة رسمية لرئيسي إلى عُمان.

سلطان عُمان يزور إيران

وفي سياق متصل يجري سلطان عُمان، هيثم بن طارق،اليوم الأحد زيارة إلى إيران تأتي بعد أيام على زيارته مصر والتقائه بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، وذكر فيه: "تعزيزًا لروابط الصداقة بين سلطنة عُمان والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الصديقة، وتوطيدًا للعلاقات المُثمرة وحسن الجوار بينهما وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى السُّلطان هيثم بن طارق الدكتور إبراهيم رئيسي رئيسِ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، سيقوم - بمشيئةِ اللهِ تعالى وتوفيقِه - عاهلُ البلاد المفدّى بزيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لمدّة يومين ابتداءً من يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري لعام 2023".

وأضاف الديوان في بيانه: "تأتي زيارةُ إلى الجمهوريّة في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرًا ومستقبلًا".

ولفت البيان إلى أنه سيرافق السلطان "وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم كلًّا من: صاحبِ السُّموّ السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزيرِ المكتب السُّلطاني ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجية ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزيرِ المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاص ومعالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرِ الطاقة والمعادن والفريق ركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيسِ أركان قوات السُّلطان المسلّحة وسعادة السفير المتجوّل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي وسعـادة السفــير إبراهيم بن أحمد المعينـــي سفيرِ سلطنـة عُمان المعتمـد لـدى الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة.