هاني سرحان وبسمة داود يحتفلان بخطبتهما فى جو أسري.. صور

حرص السيناريست هاني سرحان على الاحتفال بخطوبته على الفنانة بسمة داود، وذلك فى جو عائلى بحضور الأهل والأصدقاء.

هاني سرحان وبسمة داود

وكان قدم المؤلف والسيناريست هاني سرحان ندوتين وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وتنعقد الندوة الأولى يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل.

ويشارك فيها مع النجم أحمد السقا، ليتناولا خلالها تجربتهما الإبداعية ويكشفا كواليس إنتاج أبرز الأعمال والدرامية التي قدموها.

كما قدم هاني سرحان ندوة بعنوان "طريقك إلى السيناريو الناجح" وذلك يوم السبت 5 نوفمبر، ويشاركه فيها الكاتبة الكويتية مني الشمري، وسيتناول هاني خلال الندوة الكثير من الموضوعات المهمة حول كتابة السيناريو، وأفضل طريق لكتابة سيناريو ناجح، وما تحتاجه الأعمال الدرامية لكي تحقق نجاحًا كبيرًا، والضوابط الحاكمة لإنتاج سيناريو وعمل درامي ناجح.

ويُنظّم معرض الشارقة الدولي للكتاب سنويًا تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، ويُعد من أهم ثلاث معارض في العالم، وتضم هذه الدورة 2213 ناشرًا من 95 دولة، و129 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة الذين سيشاركون في 1047 فعالية ثقافية متنوعة.

آخر أعمال المؤلف هاني سرحان:

وفي الوقت نفسه يستعد هاني سرحان لدخول موسم رمضان 2023 بمسلسل سوق الكانتو بطولة النجم أمير كرارة ومن إخراج حسين المنباوي، كما يعمل حاليًا على أول أفلامه السينمائية بعنوان اللي مايتسموش.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني للمرة الأولى في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع.

ثم تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.

كتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث.

هاني سرحان وبسمة داود

حرب

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف هانى سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، والنجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مى عز الدين، وإخراج حسين المنباوى.

هاني سرحان وبسمة داود

معلومات عن بسمة داود

بسمة داود هى فنانة شابة بدأت مشوارها الفنى فى مسلسل ملوك الجدعنة والذى نافست به فى موسم رمضان 2021، ونالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.