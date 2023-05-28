مشهد عفوي لنانسي عجرم وابنتها (فيديو)

وقعت المطربة اللبنانية ناسي عجرم في موقف طريف أثناء توجيهها رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها إذ فاجأتها ابنتها بعطسة في وجهها.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة قيام ابنة نانسي عجرم بالعطس في وجهها .

وانتابت نانسي عجرم نوبة ضحك ومسحت بفستان ابنتها مكان العطسة.

وبدأت نانسي عجرم الفيديو :"في عيد ميلادي إذا بدي اتمنى أمنية راح أقول ان شاء الله متجمعين علطول.. على دعمكم لي فانز ومتابعين وصحافة لأن النجاح معكم أحلى "

و أصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا أغنية "آخر إصدار" الدعائية لفيلم "شوجر دادي"، المقرر طرحه في دور السينما قريبا.

أخر أعمال نانسي عجرم

وتعد أغنية "آخر إصدار" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

واحتفلت نانسي بعيد ميلادها الأربعين يوم 16 مايو بأسلوب مختلف، إذ طلبت من متابعيها عبر مواقع "السوشيال ميديا" أن يرسلوا أسئلتهم لها.

يذكر أن نانسي عجرم مطربة لبنانية من مواليد 16 مايو 1983 بجبل لبنان، تحديدا في الأشرفية ببيروت، لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية.

وتزوجت نانسي في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان "فادي الهاشم"، وأنجبا 3 بنات، الأولى طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 اسمتها "ميلا"، والثانية "إيلا" في 23 أبريل 2011، والثالثة "ليا" في 30 يناير2019.

نانسي عجرم ترد على شيرين عبدالوهاب

وفي سياق آخر، ردت الفنانة نانسي عجرم على الفنانة شيرين عبد الوهاب التي كانت وجّهت لها عتباً ودوداً، حيث كشفت أن نانسي لم تسأل عنها خلال أزمتها الأخيرة.

وقالت نانسي عبر حسابها في "تويتر"، موجهة رسالة لشيرين: "شيرين بتعرفي إنك بالقلب دايمًا ومحبتي إلك كبيرة..ومن زمان".

وكانت شيرين قد كشفت عن معاتبتها لنانسي حيث قالت:"نانسي جميلة وفي حالها، وعمرها ما اتكلمت على حد وحش، لكن عيبها الوحيد هو إنها مش بتسأل عليا"، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج كاربول كاريوكي بالعربي المذاع عبر تليفزيون دبي، وكشفت خلال اللقاء رأيها في بعض نجمات الطرب.