زيارة نقيب الممثلين لأحمد إبراهيم تكشف عن معنويات مرتفعة

زار نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، الفنان أحمد إبراهيم فى داخل المستشفى المتواجد فيه بالإمارات، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعدما تعرض لشلل مؤقت.

حيث تواجد أحمد إبراهيم في الإمارات لدراسة فنون المسرح بالإمارات ضمن دفعة الفنانين الذين اختاروا العمل بالتدريس هناك في إطار تعاون بين وزارة التعليم بالإمارات ونقابة المهن التمثيلية المصرية.

ونشر أحمد إبراهيم فيديو بصحبة الدكتور أشرف زكى من داخل غرفته بالمستشفى وأكد قائلًا: "أشرف زكى من أول ما عرف الحالة المرضية اللى أنا فيها مسابنيش، من خلال التواصل عليّ بالتليفون ويطمئن عليا دايمًا، والاستاذة نهال عنبر والأستاذ إيهاب فهمى والفنان على كمالو، اتصلوا بيا واطمنوا عليا ربنا يباركلنا فيهم يا رب".

أحمد إبراهيم

وأضاف أحمد ابرهيم: "الأستاذ أشرف زكى بيثبت دايمًا أن أعضاء النقابة مش مجرد أعضاء بس ولكنهم أخواته، والحقيقة وجود دكتور أشرف رفع من معنوياتى، واتحسنت بسبب وجوده معايا وده شرف كبير ليا، وبشكر كل الناس اللى بتدعيلى".

بينما قال أشرف زكي: "أحمد كويس وزى الفل وكلها أيام هيرجع لشغله وفنه تانى، وكل الناس محلفانى إنى أوصل سلامى له، والكل بيسأل عليه وأعضاء المجلس وكل الزملاء في مصر الناس كلها.

أحمد إبراهيم وأشرف زكي

وكان أصيب الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، وذلك حسب ما أعلن الفنان محمد علي رزق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

طالب محمد علي رزق جمهوره بالدعاء لـ أحمد إبراهيم، قائلًا: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم.. أصيب بجلطة في المخ.. رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".

أحمد إبراهيم

معلومات حول أحمد إبراهيم

شارك الفنان أحمد إبراهيم في عدد من المسلسلات والأفلام، وكان أبرزها “الطاووس، وسلسال الدم، ووقفة رجالة، وممنوع الاقتراب والتصوير”، وغيرها.

ومن أشهر أعمال الفنان أحمد إبراهيم في بداياته مع الزعيم عادل إمام عام 1994 فيلم “الإرهابي”، كما شارك في فيلم “بونو بونو” عام 2000، ومن ضمن المسلسلات التي ظهر فيها مسلسل “السقوط في بئر سبع” عام 1994، ومسلسل “عايش في الغيبوبة” 2006.