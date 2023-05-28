الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس سوهاج الأزهرية يلتقى مسئولى المعاهد النموذجية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارةالمركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بحضور الدكتور عبد الحكم محمد حسين مدير التعليم النموذجى بالمنطقة ، أيمن القاضى ، محمد سليمان الأعضاء الفنيين بمسئولى المعاهد النموذجية لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد ، ناقش " حمادى " القوة الاستعابية المقررة للمعاهد النموذجية واجراءات القبول الكترونى وتنسيق قبول الطلاب والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسى.

أكد " حمادى " خلال اللقاء على ضرورة تقديم مستوى متميز فى كافة النواحى بالمعاهد النموذجية مع الالتزام باللوائح المنظمة لأعمال المعاهد النموذجية .

كما استمع " حمادى " لمقترحات واحتياجات العام الدراسى الجديد موجهاً بعرضها على اللجنة المكونة من إدارة التعليم النموذجى بالمنطقة برئاسة الدكتور عبد الحكم محمد حسين لدراستها والتواصل مع المسئولين بشأنها خلال فترة الإجازة ، واختتم " حمادى " اللقاء بتمنى التوفيق والسداد لكافية العاملين بمنطقة سوهاج الأزهرية ومعاهدها .

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