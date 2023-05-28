رئيس سوهاج الأزهرية يلتقى مسئولى المعاهد النموذجية

التقى الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارةالمركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بحضور الدكتور عبد الحكم محمد حسين مدير التعليم النموذجى بالمنطقة ، أيمن القاضى ، محمد سليمان الأعضاء الفنيين بمسئولى المعاهد النموذجية لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد ، ناقش " حمادى " القوة الاستعابية المقررة للمعاهد النموذجية واجراءات القبول الكترونى وتنسيق قبول الطلاب والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسى.

أكد " حمادى " خلال اللقاء على ضرورة تقديم مستوى متميز فى كافة النواحى بالمعاهد النموذجية مع الالتزام باللوائح المنظمة لأعمال المعاهد النموذجية .

كما استمع " حمادى " لمقترحات واحتياجات العام الدراسى الجديد موجهاً بعرضها على اللجنة المكونة من إدارة التعليم النموذجى بالمنطقة برئاسة الدكتور عبد الحكم محمد حسين لدراستها والتواصل مع المسئولين بشأنها خلال فترة الإجازة ، واختتم " حمادى " اللقاء بتمنى التوفيق والسداد لكافية العاملين بمنطقة سوهاج الأزهرية ومعاهدها .