محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية لمسجد الصديق بنويبع

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية لمسجد الصديق بنويبع البالغ مساحته الكلية 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع وتبلغ التكلفة الإجمالية 21 مليون جنيه تقريبًا مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وأشاد المحافظ بالأعمال المنفذة، ولفت أنه سيتم افتتاح المسجد في أكتوبر من العام الجاري تواكبًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة.

رافق المحافظ خلال التفقد عدد من القيادات التنفيذية ورئيس مدينة نويبع، وقيادات الأوقاف، وكان في استقباله بموقع العمل ممثل الشركة المنفذة للمشروع.