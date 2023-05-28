نائب رئيس الإكوادور يبحث مع السفير المصري فرص الاستثمار والتبادل السياحي

التقى السفير تامر ممدوح، سفير مصر لدى الإكوادور، د. Alfredo Borrero Vega، نائب رئيس الجمهورية، إذ شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصًا في المجالات التجارية والاقتصادية، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وتشجيع السياحة الإكوادورية للمقاصد السياحية المصرية.





وأكد السفير المصري عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من 60 عامًا ومستوى التنسيق السياسي المتميز بمختلف المحافل الدولية، مستعرضًا أهم المجالات والقطاعات التنموية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الجانبين.

وأعرب عن تطلعه لتفعيل أكثر من إطار للتعاون والتنسيق الثنائي أبرزها اللجنة الثنائية المصرية-الإكوادورية.



كما أعرب نائب الرئيس عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين، مبرزًا دور مصر الريادي وثقلها السياسي والاقتصادي إقليميًا ودوليًا، وأبدى استعداده الكامل لتقديم التسهيلات اللازمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، مشيرًا إلى اهتمامه البالغ بالاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في المجالات الصحية وصناعة وتصدير الأدوية واللقاحات وبناء وتأهيل قدرات الكوادر الإكوادورية.