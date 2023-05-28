وزير الرياضة يعلق على هروب أحمد بغدودة.. ظاهرة لن نستطيع منعها (فيديو)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن واقعة هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة للخارج ليست الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، معلقًا: “ظاهرة هروب اللاعبين للتجنيس كانت تحدث بشكل مبالغ فيه من 2011 إلى 2014”.

وزارة الشباب والرياضة تعمل على تقليل نسبة هروب اللاعبين للخارج:



وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة إم بي سي مصر"، مساء اليوم، أن الوزارة تعمل على تقليل نسبة هروب اللاعبين للخارج لأنها لن تنتهي بشكل تام، مشيرًا إلى أن الرياضة تتخذ من الكثير من اللاعبين كوسيلة للانتقال لمستوى اجتماعي أفضل.

لا نستطيع منع ظاهرة التجنيس لكن تمكنا من محاصرتها:

وأكد أنه تم التواصل مع الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الشخص، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع منع ظاهرة التجنيس لكنه تمكن من محاصرتها.

وأوضح وزير الرياضة أن هناك شخصًا معينًا في فرنسا بالتحديد هو الذي أقنع أحمد بغدودة بالهروب والتجينس، وذلك الأمر لم يكن للمرة الأولى ولكن هذا المشهد تكرر من قبل".

تابع الدكتور أشرف صبحي أنه تمت معرفة الجهة التي ذهب إليها هذا اللاعب أحمد بغدودة في نفس الوقت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة اتحاد المصارعة للنيابة العامة للتحقيق في سبب تكرار الظاهرة رغم أننا لا نبخل على البعثات الرياضية الممثلة لمصر في المحافل الدولية.

وأعرب اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عن تعجبه الشديد من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الجارية عن تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.

إحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للنيابة العامة غير مقبول:

وقال اللواء عصام نوار: “إحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للنيابة العامة لهروب أحمد بغدودة غير مقبول، لأن الاتحاد لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حتى يتم تحويلنا كمتهمين في واقعة هروب لاعب تكررت مرات عدة في رياضات أخرى ولم يحدث مثل هذا الإجراء، وما أريد معرفته ما هى الجريمة التي سنعاقب عليها أو تم إحالتنا للنيابة بها والمسئولية الرياضية تقع على من هنا”.

وأضاف رئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار: "بعثة مصر التي شاركت في بطولة أفريقيا الأخيرة في تونس تكونت من 52 لاعبًا ولاعبة، نجحنا في تحقيق 68 ميدالية متنوعة: 44 ذهبية و18 فضة و6 برونز، والمصارعة المصرية تتطور في النتائج في السنوات الأخيرة ولدينا نجاحات وإنجازات كبيرة.

وأشار اللواء عصام نوار إلى أن التحويل للنيابة يكون في المخالفات المالية أو في حالة وجود تقصير مادي تسبب في فساد، ولكن واقعة هروب لاعب ليس لاتحاد المصارعة ذنب فيها أمر مستجد، وسنتقدم للنيابة بكل ماهو مطلوب في حينه.

ورد اللواء عصام نوار على تصريحات والد اللاعب بأنه كان يستحق مبلغ 18 ألف جنيه وحصل منه على 3 آلاف فقط وتم خصم الباقي من دون سبب، وهنا يجب أن أوضح أن ناديه السابق مركز شباب بيلا الذي انتقل منه للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي له مستحقات ورسوم انتقال بقيمة انتقال اللاعب بناءً على الاتفاق المسبق في انتقال اللاعب، وبناءً عليه تم خصم المبلغ منه 13600 جنيه مصري على أن يسترده اللاعب عقب قيام المشروع القومي للموهبة بسداد المبلغ المستحق، الذي طلبه الاتحاد المصري للمصارعة منهم بمستند رسمي إلى جانب الضرائب المستحقة ومنح اللاعب باقي المبلغ بمستندات رسمية مثبتة.