طقس البحيرة اليوم حار.. وعاصفة ترابية وأمطار رعدية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقسًا غير مستقر يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى سيشعر بها سكان مدن البحيرة الصحراوية كوادى النطرون ومركز بدر وقرى مركز الدلنجات التى تقع على الحيز الصحراوى، وكذلك قرى حوشى عيسى وأبو المطامير ومركز بدر والتحرير، كما تشهد المدن إدكو ورشيد الساحلية والمدن كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور القريبة من الإسكندرية والمدن الساحلية احتمالية كبيرة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وقد تصل في بعض الأحيان إلى رعدية.

وتكون الحرارة المتوقعة الأحد على مدن ومراكز البحيرة هى العظمى 32 والصغرى 21.