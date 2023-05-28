بالصور.. السيطرة على حريق شب بمبنى ملحق بمجمع محاكم الأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر، على حريق شب بمبنى ملحق بمحكمة الأقصر الابتدائية بالعوامية، وسط مدينة الأقصر، بعد الدفع بشكل عاجل بعدد من سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق.

جانب من الحريق

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر تلقت إخطارًا من أمن المحكمة يفيد باشتعال النيران بالمبنى الملحق بالمحكمة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ورصد بعض المواطنين صورًا من موقع الحريق، بينت تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير من المبنى، إلا أن قوات الحماية المدنية تولت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى الأخرى التابعة للمحكمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق؛ للتعرف على سبب الحريق.