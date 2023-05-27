بيان أمريكي عاجل حول رفع سقف الدين الوطني

سيتفق مُمثلي الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، والجمهوريين في الكونجرس، على رفع سقف الدين العام لمنع التخلف عن السداد في البلاد حتى 5 يونيو، هكذا صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، “كيفين مكارثي”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت، أعرب مكارثي عن ثقته في هذا الأمر، في مقابلة مع الصحفيين في الكونغرس، مُجيبًا عن سؤال عما إذا كان الطرفان قادرين على التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ بـ"نعم".

المُشاورات بشأن سقف الديون:

وشدد رئيس مجلس النواب على أن هناك تقدمًا في المُشاورات بشأن سقف الديون، لكن "بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى العمل على إنهائها" بشأن الاتفاقات النهائية.

وبحسب مكارثي، "أصبح الطرفان الآن أقرب (إلى التوصل إلى اتفاق) من ذي قبل".

كما أوضح أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق، فقد ينظر مجلس النواب في مشروع القانون ذي الصلة بشأن رفع سقف الدين في وقت مُبكر من يوم الثلاثاء.

بدورها، ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد مع تاريخ الخامس من يونيو المُقبل، وليس مع الأول من يونيو كما كان مُتوقعًا في السابق.

هذا وكانت الإدارة الأمريكية تحث الكونجرس خلال الأشهر الأخيرة على رفع سقف الدين، ومن جهتهم، وافق الجمهوريون، الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب، على رفع سقف الدين الوطني، إلا أنهم يخضعون لخفض كبير في الإنفاق بالميزانية.

تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن:

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، في تغريدة على تويتر، إن تقاعس الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يُؤدي إلى أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد.

وأضاف: "بقي فقط 10 أيام قبل حلول تخلف بايدن عن سداد الدين القومي، لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، رغم دعواتي المُتكررة للمُفاوضات؛ بسبب تقاعسه عن العمل، نراه يُخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".

وشدد مكارثي على أنه دعا إلى إجراء مُفاوضات بشأن الدين الوطني في مُنتصف يناير، لكن الرئيس بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو اعترف بأن هذا الحوار كان ضروريًا.

ونوه مكارثي للصحفيين يوم الإثنين بأن خفض الإنفاق الدفاعي ليس على أجندة المُفاوضات بين السُلطات والكونجرس الأمريكي بشأن مشكلة رفع سقف الدين الوطني.