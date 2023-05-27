كلام فى الهوا

السبت 27/مايو/2023 - 08:39 م 5/27/2023 8:39:53 PM

«رجل أنا كالآخرين فيه مزايا الأنبياء... وفيه كفر الكافرين... وداعة الأطفال فيه... وقسوة المتوحشين... رجل أنا كالآخرين»، كلمات الشاعر نزار قبانى وهذا ما كتبه الصحفى سعيد أبوالعينين عن ذكريات رسام الكاريكاتير «رخا» الذى يُعتبر بحق رائدًا لهذا الفن الساخر. ويكشف عن بعض الآراء لهذا العظيم «رخا» مثل أن الكاريكاتير لا يزدهر إلا فى ظل الحرية، وأن عدوه الوحيد هو الديكتاتورية، لأن «رخا» تم حبسه لمدة أربع سنوات بتهمة سب الذات الملكية بسبب كاريكاتير له. ويقول رخا إن فن الكاريكاتير يرجع إلى عصر الفراعنة، حيث جاءت فى خلفيات المعابد رسومات هزلية تتهكم وتسخر وتنتقض الأوضاع معروضة فى بعض متاحف المصريات فى الخارج. ولكن فى زماننا قل الرجال حتى كالسابق مثل الآخرين!

لم نقصد أحدًا!