الحوار الوطني يعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي استجابة لدعوة الرئيس

استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي.

تناقش الجلسة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وسيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.