استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت 27-5-2023، بدون أي تغيير منذ أمس الجمعة علي مستوي محلات الصاغةن وكان قد تحرك سعر المعدن الأصفر أمس بمعدلات طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 25 جنيه في الجرام الواحد وعلى مستوي الأعيرة المختلفة.

مفاجأة في أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم

عيار 21 الأكثر تداولا سجل نحو 2350 جنيه للبيع و 2370 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2014 جنيه للبيع و 2031 جنيه للبيع

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2686 جنيه للبيع و 2709 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1567 جنيه للبيع و 1354 جنيه للشراء

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 18.96 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 مليون جنيه للشراء.

وصلت أوقية الذهب إلي 83.53 ألف جنيه للبيع و 84.24 ألف جنيه للشراء

الاستثمار في الذهب

يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لعدة أسباب من بينها المحافظة على القيمة حيث يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، و تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.