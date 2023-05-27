مايكروسوفت تقدم أداة Bing Chat إلى Android (كيفية الاستخدام)

في Build 2023، أصدرت مايكروسوفت Microsoft العديد من الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إحضار Bing إلى ChatGPT من OpenAI لمنح روبوت الدردشة AI محرك بحث لتوفير إجابات أكثر دقة وحداثة من الويب.

أعلنت الشركة أيضًا عن إضافة Bing لتوفير التجارب الجديدة للمستخدمين مجانًا قريبًا. بناءً على ذلك، تقدم مايكروسوفت أيضًا أداة Bing Chat على Android.



في إحدى منشورات مدونة Microsoft Bing، قالت الشركة إنها أطلقت أداة Bing Chat جديدة ستمكن مستخدمي Android من إضافتها إلى الشاشة الرئيسية لأجهزتهم. بمجرد التثبيت ، سيؤدي تحديد رمز Bing إلى نقلهم مباشرة إلى الدردشة.



كيفية إضافة أداة Bing Chat على Android



تتيح الأدوات للمستخدمين الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضل لديهم من خلال تخصيص الشاشات الرئيسية. إذا كان لديك جهاز Android، فيمكنك اتباع هذه التعليمات لإضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشتك الرئيسية.

على إحدى الشاشات الرئيسية، المس مع الاستمرار مساحة فارغة.

انقر فوق الأدوات والمس أداة مع الاستمرار. ستحصل على صور للشاشات الرئيسية.

حرك الأداة إلى المكان الذي تريده على الشاشة الرئيسية وارفع إصبعك.



كيفية تغيير حجم القطعة

المس الأداة مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية.

ارفع اصبعك إذا كان من الممكن تغيير حجم الأداة، فستجد مخططًا به نقاط على الجانبين.

لتغيير حجم الأداة، اسحب النقاط.

عند الانتهاء، انقر خارج الأداة.



ميزات أخرى على Android و iPhone



طرحت مايكروسوفت Microsoft بالفعل بعض الميزات للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iPhone.

إنشاء الرسائل في SwiftKey: أصدرت الشركة ميزة Compose الجديدة في SwiftKey التي تعمل بشكل مشابه لـ Compose في الشريط الجانبي Edge. يقوم بإنشاء نص للمستخدمين بناءً على المعلمات المحددة ، بما في ذلك الموضوع ونغمة الرسالة والتنسيق والطول.

قدمت مايكروسوفت الدعم لنغمتين جديدتين: Witty و Funny.

مترجم في SwiftKey على iOS: أصدرت مايكروسوفت مترجمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للوحة مفاتيح SwiftKey التي تدعم جميع لغات Bing Chat. المترجم الذي تم شحنه بالفعل على Android، متاح الآن على iOS هذا الأسبوع.



قدمت Microsoft أيضًا دعم البيانات المتعلقة بالرياضة على Bing Chat. وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين الآن أن يسألوا، ما هي النتيجة بين آخر مباراة في IPL 2023، وستعطي إجابات أفضل.