الرئيس السيسي: عدد الأخوة السودانيين في مصر تخطى 5 ملايين ونعاملهم كمواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد على احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة، لافتا إلى أن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

استمرار مصر في بذل كل الجهود

وأضاف الرئيس السيسي أنه وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي ١٥٠ الف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي ٥ ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين، مطالبا في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتثنى لها الاستمرار في هذا الدور.

واختتم الرئيس السيسي، مؤكدا على استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة السودانية الحالية.