رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد كنترول تصحيح الشهادة الإبتدائية

تفقد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، إنطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإبتدائية الأزهرية، بمجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الإبتدائي، حيث تابع مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح، والمخطط الزمني لإنهاء الأعمال بكنترول التصحيح لتحديد موعد إعلان النتيجة .

وشدد رئيس المنطقة خلال زيارته على ضرورة تحري الدقة، واعطاء كل ذي حق حقه، والإلتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أية عقبات تواجه أعمال الكنترول والعاملين به، وأنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مركز التصحيح .

وحث الدكتور أحمد حمادي على ضرورة تكاتف الجميع، والتعاون من أجل العمل على مصلحة أبنائنا الطلاب .

رافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية خلال جولته، الدكتور علي قدرى مدير إدارة الإمتحانات وشئون الطلاب، والدكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب، ومحمد عبد الغفار رئيس مركز التصحيح، وعادل عبد الرحيم مدير إدارة الأمن، وعمر التلمساني مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة.